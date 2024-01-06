Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция и Иордания сбросили с самолёта в Сектор Газы семь тонн гуманитарной помощи

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 05:54
Франция и Иордания сбросили с самолёта в Сектор Газы семь тонн гуманитарной помощи
Франция и Иордания сбрасывают с самолета гумпомощь в Сектор Газы, фото Эммануэля Макрона в Х

Военно-воздушные силы Франции и Иордании сбросили семь тонн срочной гуманитарной и медицинской помощи для полевого госпиталя, открытого во втором по величине городе Сектора Газы - Хан-Юнис.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя президента Франции, президент Франции Эммануэль Макрон в X

Детали: Это был первый случай, когда Париж принял непосредственное участие в такой операции, хотя он поставил около 1000 тонн помощи в анклав по суше.

Реклама:

Ранее Иордания осуществляла такую доставку помощи в Сектор Газа. 

Представитель президента Франции сказал, что в операции, которая состоялась в ночь на четверг, участвовали французский самолет и иорданский самолет.

Макрон в X написал, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается критической.

ВИДЕО ДНЯ

Французский чиновник отказался сказать, что именно было сброшено, и дал ли Израиль зеленый свет на операцию.

В ноябре Израиль одобрил авиадесантную миссию Иордании.

Израиль в пятницу заявил, что гуманитарная ситуация стабилизируется, и отрицал блокирование очистителей воды, медицинских товаров и каркасов для палаток, о чем сказали источники в Секторе Газа и свидетельствуют документы Египетского Красного Полумесяца.

Темы: ФранцияСектор ГазаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Франция
Посол: Франция хочет производить больше оружия, чтобы помочь Украине
Во Франции новогодняя ночь прошла в целом мирно, более 200 арестованных
Макрон хочет чтобы 2024-й стал "годом перевооружения в интересах нации"
Последние новости
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
Все новости...
Реклама: