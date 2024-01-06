Франция и Иордания сбросили с самолёта в Сектор Газы семь тонн гуманитарной помощи
Военно-воздушные силы Франции и Иордании сбросили семь тонн срочной гуманитарной и медицинской помощи для полевого госпиталя, открытого во втором по величине городе Сектора Газы - Хан-Юнис.
Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя президента Франции, президент Франции Эммануэль Макрон в X
Детали: Это был первый случай, когда Париж принял непосредственное участие в такой операции, хотя он поставил около 1000 тонн помощи в анклав по суше.
Ранее Иордания осуществляла такую доставку помощи в Сектор Газа.
Представитель президента Франции сказал, что в операции, которая состоялась в ночь на четверг, участвовали французский самолет и иорданский самолет.
Макрон в X написал, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается критической.
Французский чиновник отказался сказать, что именно было сброшено, и дал ли Израиль зеленый свет на операцию.
В ноябре Израиль одобрил авиадесантную миссию Иордании.
Израиль в пятницу заявил, что гуманитарная ситуация стабилизируется, и отрицал блокирование очистителей воды, медицинских товаров и каркасов для палаток, о чем сказали источники в Секторе Газа и свидетельствуют документы Египетского Красного Полумесяца.