Франция и Иордания сбросили с самолёта в Сектор Газы семь тонн гуманитарной помощи

Франция и Иордания сбрасывают с самолета гумпомощь в Сектор Газы, фото Эммануэля Макрона в Х

Военно-воздушные силы Франции и Иордании сбросили семь тонн срочной гуманитарной и медицинской помощи для полевого госпиталя, открытого во втором по величине городе Сектора Газы - Хан-Юнис.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя президента Франции, президент Франции Эммануэль Макрон в X

Детали: Это был первый случай, когда Париж принял непосредственное участие в такой операции, хотя он поставил около 1000 тонн помощи в анклав по суше.

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Ранее Иордания осуществляла такую доставку помощи в Сектор Газа.

Представитель президента Франции сказал, что в операции, которая состоялась в ночь на четверг, участвовали французский самолет и иорданский самолет.

Макрон в X написал, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается критической.

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Французский чиновник отказался сказать, что именно было сброшено, и дал ли Израиль зеленый свет на операцию.

В ноябре Израиль одобрил авиадесантную миссию Иордании.

Израиль в пятницу заявил, что гуманитарная ситуация стабилизируется, и отрицал блокирование очистителей воды, медицинских товаров и каркасов для палаток, о чем сказали источники в Секторе Газа и свидетельствуют документы Египетского Красного Полумесяца.