Херсонщина: за сутки еще один погибший и несколько раненых гражданских
Суббота, 6 января 2024, 08:23
В результате российских атак в Херсонской области за сутки 5-6 января погиб один гражданский человек.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: По области противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный.
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По городу Херсон враг выпустил 39 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие в Херсонском районе.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 5 получили ранения.
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