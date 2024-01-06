Херсонщина: за сутки еще один погибший и несколько раненых гражданских

В результате российских атак в Херсонской области за сутки 5-6 января погиб один гражданский человек.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: По области противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный.

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По городу Херсон враг выпустил 39 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 5 получили ранения.