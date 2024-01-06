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В Москве жены мобилизованных провели одиночные пикеты

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 22:47
В Москве жены мобилизованных провели одиночные пикеты
один из одиночных пикетов в Москве, фото: Sota

Жёны и другие родственницы российских мобилизованных на войну в Украине провели в Москве серию одиночных пикетов, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Источник: российская служба Радио Свобода со ссылкой на телеграм-каналы "Путь домой" и "Сота"

Детали: Пикеты в частности прошли у зданий Минобороны и администрации президента РФ.

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На плакатах, которые развернули участницы пикетов, были требования демобилизации. Один из них гласил: "Наша власть превратила мою жизнь в ад с тех пор, как 15 месяцев назад гражданских людей забрали на фронт. Требуем демобилизацию".

Задержаний не было. Как утверждает "Путь домой", во время пикета у администрации президента сотрудник ФСО вызвал полицию, однако по приезду полицейские подтвердили, что одиночные пикеты "являются законной формой протеста".

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По закону они действительно не требуют согласования, однако в последние годы их участников нередко задерживали, ссылаясь на по-прежнему действующие в Москве ограничения, связанные с пандемией COVID-19, отмечает Радио Свобода.

Около 15 женщин в белых платках, как утверждается, родственницы мобилизованных, также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В телеграм-канале "Путь домой" утверждается, что подобные акции – возложение цветов к мемориалам Великой отечественной войны – прошли в субботу во многих городах России. В Петербурге, в частности, в акции приняли участие пять женщин.

В сообщении об этой акции содержится призыв к мирным переговорам между Россией и Украиной и говорится об "ошибке" президента РФ Владимира Путина, при этом прямого осуждения российского вторжения в Украину нет.

Темы: Росcияакциимобилизациявойна
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