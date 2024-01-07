Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов
Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили дачный дом и повредили еще 16.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "Без разрушений не обошлось в Новоалександровской громаде Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых товариществ.
Разбит вдребезги дачный дом. Еще 16 – повреждены. Уничтожена и хозяйственная постройка, 2 – изуродованы. Задело также автомобиль".
Детали: Россияне также ударили по Никополю дроном-камикадзе.
"Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия", – написал Лысак.
Жертв и пострадавших в результате падения обломков ракеты и атаки дрона нет.
Что предшествовало: В воскресенье днем силы ПВО сбили ракету, которая летела в сторону Днепровского района Днепропетровской области.