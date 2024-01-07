Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов

Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили дачный дом и повредили еще 16.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

разрушения в Днепровском районе, фото ОВА

Дословно: "Без разрушений не обошлось в Новоалександровской громаде Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых товариществ.

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Разбит вдребезги дачный дом. Еще 16 – повреждены. Уничтожена и хозяйственная постройка, 2 – изуродованы. Задело также автомобиль".

Детали: Россияне также ударили по Никополю дроном-камикадзе.

"Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия", – написал Лысак.

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Жертв и пострадавших в результате падения обломков ракеты и атаки дрона нет.

Что предшествовало: В воскресенье днем силы ПВО сбили ракету, которая летела в сторону Днепровского района Днепропетровской области.