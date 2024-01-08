Боевые действия в Газе будут продолжаться до освобождения всех заложников – министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился в Тель-Авиве с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, и пообещал, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы освободить их.

Источник: Галант, цитирует The Times of Israel

Прямая речь: "Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой".

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Детали: Офис Галланта сообщает, что министр ответил на вопросы семей и "провел открытую дискуссию", подчеркнув, что боевые действия не прекратятся, пока каждый из заложников не вернется в Израиль.

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.