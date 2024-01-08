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Над югом Украины ночью сбили все 8 "Шахедов", под Одессой возник пожар

Елена РощинаПонедельник, 8 января 2024, 07:48
Над югом Украины ночью сбили все 8 Шахедов, под Одессой возник пожар
Атака "Шахедов" отбита, иллюстрация Сил обороны юга Украины

В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов, однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.  

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа "Shahed-131/136", которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областям.

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7 беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области.

Обломки одного из сбитых БпЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно потушен. Разрушений и пострадавших нет.

Темы: войнаШахедОдесская областьНиколаевская область
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