Десантник в одном бою спалил четыре российские ББМ

Противотанкист 79 ОДШБр в одном бою уничтожил четыре боевые бронированные машины, сорвав вражескую атаку.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

Детали: Сообщается, что на днях враг предпринял попытку прорвать оборонительные порядки Таврических десантников в Донецкой области, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

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Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины отбили штурм - техника осталась гореть в поле, а большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено.

Дословно: "В этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады - младший сержант Андрей Г. с позывным "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированные машины, сорвав атаку врага.

Тем самым умелый воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц".