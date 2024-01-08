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Десантник в одном бою спалил четыре российские ББМ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 января 2024, 13:12
Десантник в одном бою спалил четыре российские ББМ
Фото из армииинформ

Противотанкист 79 ОДШБр в одном бою уничтожил четыре боевые бронированные машины, сорвав вражескую атаку.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

Детали: Сообщается, что на днях враг предпринял попытку прорвать оборонительные порядки Таврических десантников в Донецкой области, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой. 

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Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины отбили штурм - техника осталась гореть в поле, а большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено.

Дословно: "В этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады - младший сержант Андрей Г. с позывным "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированные машины, сорвав атаку врага.

Тем самым умелый воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц".

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Темы: Донецкая областьВооруженные силывойна
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