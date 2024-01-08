Польский еврокомиссар пригрозил заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать "чрезмерный агроимпорт" из Украины в ЕС и заявил, что может не поддержать новый регламент ЕК о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной.

Источник: письме Войцеховского президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту ЕК по вопросам торговли Валдису Домбровскису, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Документ является позицией польского комиссара по проекту нового регламента ЕК о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной.

Реклама:

Как неофициально стало известно RMF FM, Януш Войцеховский не поддержит регламент, если не будут учтены его предложения. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу заканчиваются завтра.

Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и угрожает дестабилизировать рынок ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

"Продолжение торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом избытка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", – говорится в письме Януша Войцеховского.

Еврокомиссар пишет, что ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость". Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Комиссар повторяет свое предложение поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.

Что предшествовало:

Читайте также редакционную статью "Европейской правды": Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать