В Еврокомиссии предупредили об ответственности из-за вероятного использования РФ ракет КНДР

В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о вероятном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.

Источник: официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно".

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Детали: По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что любой, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – наголосив Стано.

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