В Еврокомиссии предупредили об ответственности из-за вероятного использования РФ ракет КНДР
В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о вероятном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.
Источник: официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно".
Детали: По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что любой, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.
Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.
"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – наголосив Стано.
Что предшествовало:
- Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина пока не располагает информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.
- Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности, баллистических ракет.
- Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.