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Умер известный футболист, экс-игрок сборной Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 января 2024, 16:11
Умер известный футболист, экс-игрок сборной Украины
Богдан Шершун. фото из Facebook

На 43-м году жизни скончался известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины Богдан Шершун.

Источник: пресс-служба футбольного клуба "Динамо Киев"

Дословно: "Воспитанник днепропетровского футбола, во время карьеры игрока Шершун выступал в чемпионатах Украины за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс", "Волынь". После завершения футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении.

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Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдана Шершуна".

Детали: О причинах смерти не сообщается.

Темы: футбол
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