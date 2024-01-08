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Умер легенда футбола Франц Беккенбауэр

Евгений КизиловПонедельник, 8 января 2024, 18:40
Умер легенда футбола Франц Беккенбауэр
Франц Беккенбауэр. Фото: Getty Images

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Источник: сайт издания Bild

Детали: Это произошло в воскресенье 7 января, хотя официально о смерти стало известно только в понедельник.

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"С глубокой скорбью мы сообщаем вам, что мой муж и наш отец Франц Беккенбауэр мирно ушел из жизни вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас почтить его память в тишине и молчании. И просим вас воздержаться от любых вопросов", - говорится в сообщении семьи футболиста.

 
Беккенбауэр держит в руках Кубок мира. Фото: Getty Images

Франц Беккенбауэр дважды становился чемпионом мира - в 1974 году как игрок сборной Германии, в 1990 году как ее тренер. В 1972 году он стал чемпионом Европы. В 1972 и 1976 годах получал "Золотой мяч".

Беккенбауэр - 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, 5-кратный чемпион Германии. Один из лучших игроков в истории футбола. Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Беккенбаура на 3 место среди сильнейших футболистов XX века (лучшими признали только Пеле и Йогана Кройфа).

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Темы: футбол
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