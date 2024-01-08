Украина и еще три государства обратились в ІСАО со спором по сбитому Ираном самолета МАУ

Украина, Швеция, Великобритания и Канада обратились в Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) со спором против Ирана в связи со сбитием над Тегераном в январе 2020 года рейса "Международных авиалиний Украины".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел четырех стран

Детали: "Сегодня мы совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение его международно-правовых обязательств в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция)", – говорится в документе.

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Министры аргументируют, что Тегеран уже четыре года отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752, несмотря на все попытки переговоров, поэтому принято решение передать спор на рассмотрение Совета ІСАО.

"Начало этого производства сегодня отражает наше обязательство перед семьями жертв, которые заслуживают восстановления справедливости. Это также свидетельствует о нашем доверии к Совету IСАО и международному сообществу в целом как к стражу безопасности гражданской авиации, в частности при урегулировании споров в случае их возникновения. Чрезвычайно важно, чтобы нарушители норм международного права несли ответственность", – подчеркнули министры.

Напомним: Летом 2023 года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН.

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