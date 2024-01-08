Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и еще три государства обратились в ІСАО со спором по сбитому Ираном самолета МАУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 19:07
Украина и еще три государства обратились в ІСАО со спором по сбитому Ираном самолета МАУ
место падения самолета МАУ в Иране. фото: Getty Images

Украина, Швеция, Великобритания и Канада обратились в Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) со спором против Ирана в связи со сбитием над Тегераном в январе 2020 года рейса "Международных авиалиний Украины".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел четырех стран

Детали: "Сегодня мы совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение его международно-правовых обязательств в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция)", – говорится в документе.

Реклама:

Министры аргументируют, что Тегеран уже четыре года отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752, несмотря на все попытки переговоров, поэтому принято решение передать спор на рассмотрение Совета ІСАО.

"Начало этого производства сегодня отражает наше обязательство перед семьями жертв, которые заслуживают восстановления справедливости. Это также свидетельствует о нашем доверии к Совету IСАО и международному сообществу в целом как к стражу безопасности гражданской авиации, в частности при урегулировании споров в случае их возникновения. Чрезвычайно важно, чтобы нарушители норм международного права несли ответственность", – подчеркнули министры.

Напомним: Летом 2023 года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также на эту тему: Время на переговоры исчерпано: как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: