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На фронте в сутки 55 боевых столкновений, россияне штурмуют на левобережье Днепра – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 января 2024, 20:47
На фронте в сутки 55 боевых столкновений, россияне штурмуют на левобережье Днепра – Генштаб
Фото - 501 обмп

За сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений, россияне нанесли 55 ракетных и 16 авиационных ударов, 16 раз обстреляли из РСЗО.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери2. ".

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Детали: На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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