В ОБСЕ с "сожалением" отреагировали на решение Беларуси не пускать наблюдателей на "выборы"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила "глубокое сожаление" из-за решения белорусского режима не допускать ее наблюдателей на так называемые парламентские выборы в феврале этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте ОБСЕ

Детали: Руководители обоих ответственных за мониторинг выборов институтов ОБСЕ – Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА ОБСЕ) – заявили, что решение Минска противоречит принципу прозрачности, важному для проведения демократических выборов.

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"Это противоречит обязательствам, взятым на себя Беларусью, и противоречит как букве, так и духу сотрудничества, на котором основывается ОБСЕ", – прокомментировал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

В Организации заявили, что в октябре 2023 года БДИПЧ уже начало консультации с Беларусью по развертыванию предвыборной миссии по оценке потребностей – первого и решающего шага в определении того, стоит ли проводить наблюдение за выборами и в каком формате.

25 февраля 2024 года в Беларуси проведут "выборы" депутатов Палаты представителей и местных советов. Белорусский нелегитимный режим ранее заявил, что не будет приглашать туда наблюдателей ОБСЕ.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие оппозиционные деятели призвали белорусов не принимать в голосовании участие.

Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил массовые репрессии против несогласных протестующих. На те выборы, к слову, также не приглашали международных наблюдателей.