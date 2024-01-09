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В Одесской области упал ветрогенератор – Минэнерго

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 01:49
В Одесской области упал ветрогенератор – Минэнерго
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ UNSPLASH

8 января в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор. 

Источник: Минэнерго в Telegram

Детали: Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает.

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По информации энергетиков, из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Температура по стране колеблется от -5 до -20°C. На юге немного теплее, от +4 до -1°C. 

Дословно: "Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех регионах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев". 

Предыстория: 

Темы: Одесская область
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