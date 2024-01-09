Взрывчатка была на вагонах: появились подробности "хлопка" на российской железной дороге

Появилось фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда, который остановили в России в Нижнем Тагиле 8 января после того, как прозвучал "хлопок".

Источник: TagilCity.ru

Детали: По информации местных журналистов, взрывных устройств было несколько.

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На одной из цистерн, изображенных на фото, пишет ООО "Газпромтранс". По открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороге Астраханского отделения. Указанное юрлицо с почти 14 млрд руб. уставного капитала принадлежит ПАО "Газпром".

Предыстория:

8 января в Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях возле нефтебазы. Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато.