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Взрывчатка была на вагонах: появились подробности "хлопка" на российской железной дороге

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 02:32
Взрывчатка была на вагонах: появились подробности хлопка на российской железной дороге
вагоны с прикрепленной взрывчаткой, фото tagilcity

Появилось фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда, который остановили в России в Нижнем Тагиле 8 января после того, как прозвучал "хлопок".

Источник: TagilCity.ru

Детали: По информации местных журналистов, взрывных устройств было несколько.

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На одной из цистерн, изображенных на фото, пишет ООО "Газпромтранс". По открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороге Астраханского отделения. Указанное юрлицо с почти 14 млрд руб. уставного капитала принадлежит ПАО "Газпром".

 

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Темы: Росcиявзрывжелезная дорога
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