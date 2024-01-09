Россияне активно атаковали на Авдеевском направлении, но безуспешно − Генштаб

Российские оккупанты атаковали на 7 направлениях, самыми активными штурмовые действия были на Авдеевском, всего за минувшие сутки на фронте произошло 67 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 января в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. В целом враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинцы отбили 2 атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки россиян вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 12 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В то же время, по данным Генштаба, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки ПВО уничтожила 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.