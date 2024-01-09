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Россияне из артиллерии повредили 5 многоэтажек в Марганце ночью

Елена РощинаВторник, 9 января 2024, 08:18
Россияне из артиллерии повредили 5 многоэтажек в Марганце ночью
Марганец после артиллерийского обстрела 09.01.2024, фото Днепропетровской ОВА

Россияне среди ночи 9 января обстреляли из артиллерии город Марганец в Днепропетровской области и Куцурубскую общину в Николаевской области, обошлось без пострадавших. 

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: После полуночи под обстрелом был Марганец, что в Никопольском районе. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет. 

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Марганец после артиллерийского обстрела 09.01.2024
Марганец после артиллерийского обстрела 09.01.2024
Фото из Телеграмм главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Марганец после артобстрела в ночь на 9 января
Марганец после артобстрела в ночь на 9 января
Фото из Телеграмм главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Также в 00:28 ночью 9 января враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. 

Темы: Днепропетровская областьНиколаевская областьобстрелвойна
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