Россияне из артиллерии повредили 5 многоэтажек в Марганце ночью

Россияне среди ночи 9 января обстреляли из артиллерии город Марганец в Днепропетровской области и Куцурубскую общину в Николаевской области, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: После полуночи под обстрелом был Марганец, что в Никопольском районе. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет.

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Марганец после артиллерийского обстрела 09.01.2024 Фото из Телеграмм главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Марганец после артобстрела в ночь на 9 января Фото из Телеграмм главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Также в 00:28 ночью 9 января враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины.