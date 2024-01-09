Politico: Венгрия согласится снять вето на помощь Украине от ЕС при одном условии

Издание Politico узнало, что Венгрия предлагает снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Politico

Детали: Сообщается, что по словам трех дипломатов ЕС, Будапешт заявил, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Реклама:

Как отмечает издание, это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно, или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где сейчас председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемости для Украины.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовывать. – Ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит на повестке дня встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

Предистория:

После декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

По данным СМИ, Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

Смотрите также видеоблог-объяснение "ЕвроПравды" о том, как могут преодолеть вето Орбана.