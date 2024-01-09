В Украине ожидаются снег и морозы

В ближайшие три дня в Украине ожидается морозная погода, в среду и четверг прогнозируют небольшой снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "10 января в северных и восточных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 7-14° мороза, днем 0-6° мороза. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с".

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Погода 10 января Скриншот с сайта УГМЦ

Детали: 11-12 января в большинстве областей временами снег.

11 января температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях в Карпатах и на Прикарпатье 6-11° мороза, днем в Украине от 4° мороза до 1° тепла.

Погода 11 января Скриншот с сайта УГМЦ

12 января температура ночью и днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью и днем 3-8° мороза.

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Погода 12 января Скриншот с сайта УГМЦ

11 января и ночью 12 января в Украине местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны в ближайшие дни будет гололедица.