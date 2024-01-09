На западе Украины планируют ремонтировать немецкое оружие, в частности танки Leopard 1

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит на западе Украины ремонтный центр для восстановления ряда образцов немецкого вооружения и военной техники, состоящих на вооружении Сил обороны Украины.

Источник: член комитета по вопросам обороны Германии, депутат Бундестага Маркус Фабер в соцсети X (ранее Twitter); "Defense Express"

Прямая речь Фабера: "На западе Украины компания FFG – Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, которая нуждается в ремонте, в частности той, которую она поставила.

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Для Украины это означает огромное повышение эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогой и длительной транспортировке за границу, и Вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте".

Детали: Немецкий депутат также отметил, что визит на место показал, что "деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой" и военная помощь Германии поддерживается.

Liebe Freunde,



im Westen der #Ukraine errichtet die #FFG - Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft ein Instandsetzungshub für reparaturbedürftige Panzerfahrzeuge - wie den von ihr gelieferten #Leopard1. pic.twitter.com/TN8pCaVrTP ВИДЕО ДНЯ January 9, 2024

Фабер не раскрывает весь список вооружения, которое будет проходить ремонт в центре, но в качестве примера называет танки Leopard 1A5, которые уже эксплуатируют украинские военные.

"Defense Express" полагает, что речь может идти обо всем перечне вооружения, компетенции по ремонту которого имеет FFG, в частности инженерные машины Wisent 1, 2A1 Dachs и пусковые IRIS-T.

В частности, как отмечается, на хранении у FFG находилось 99 танков Leopard 1A5DK, которые в итоге должны попасть на вооружение ВСУ.

Этому предшествовало: В июле 2023 года посол Украины в Германии Алексей Макеев обнародовал фото, свидетельствующее о создании совместного предприятия немецкой компанией FFG совместно с украинским оборонно-промышленным комплексом. Предприятие FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC было зарегистрировано днем ранее.

Еще раньше в FFG рассказывали о подписанном с "Агентством оборонных закупок специальное соглашение о сотрудничестве "с целью дальнейшего повышения обороноспособности Украины, обеспечения мобилизационной устойчивости, защиты от чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности и обороны".