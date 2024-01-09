Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На западе Украины планируют ремонтировать немецкое оружие, в частности танки Leopard 1

Елена РощинаВторник, 9 января 2024, 14:06
На западе Украины планируют ремонтировать немецкое оружие, в частности танки Leopard 1
Leopard 1A5, Rheinmetall.com

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит на западе Украины ремонтный центр для восстановления ряда образцов немецкого вооружения и военной техники, состоящих на вооружении Сил обороны Украины.

Источник: член комитета по вопросам обороны Германии, депутат Бундестага Маркус Фабер в соцсети X (ранее Twitter); "Defense Express"

Прямая речь Фабера: "На западе Украины компания FFG – Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, которая нуждается в ремонте, в частности той, которую она поставила. 

Реклама:

Для Украины это означает огромное повышение эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогой и длительной транспортировке за границу, и Вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте".

Детали: Немецкий депутат также отметил, что визит на место показал, что "деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой" и военная помощь Германии поддерживается. 

Фабер не раскрывает весь список вооружения, которое будет проходить ремонт в центре, но в качестве примера называет танки Leopard 1A5, которые уже эксплуатируют украинские военные.

"Defense Express" полагает, что речь может идти обо всем перечне вооружения, компетенции по ремонту которого имеет FFG, в частности инженерные машины Wisent 1, 2A1 Dachs и пусковые IRIS-T.

В частности, как отмечается, на хранении у FFG находилось 99 танков Leopard 1A5DK, которые в итоге должны попасть на вооружение ВСУ.

Этому предшествовало: В июле 2023 года посол Украины в Германии Алексей Макеев обнародовал фото, свидетельствующее о создании совместного предприятия немецкой компанией FFG совместно с украинским оборонно-промышленным комплексом. Предприятие FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC было зарегистрировано днем ранее.

Еще раньше в FFG рассказывали о подписанном с "Агентством оборонных закупок специальное соглашение о сотрудничестве "с целью дальнейшего повышения обороноспособности Украины, обеспечения мобилизационной устойчивости, защиты от чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности и обороны".

Темы: ГерманияоружиепромышленностьУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Германия
Колонна фермеров прибыла в Берлин на акцию протеста
Большинство немцев хотели бы сменить Шольца на Писториуса на посту канцлера
Премьер Баварии и экс-президент Германии выступили за предоставление Украине Taurus
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: