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2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире — агентство ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 15:43
2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире — агентство ЕС
Фото: Getty Images

2023 год стал самым теплым в истории наблюдений, показатели уже близки к потеплению на 1.5°C по сравнению с доиндустриальным периодом, показали данные европейской Службы по вопросам изменения климата Copernicus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на доклад агентства

Детали: Сообщается, что начиная с июня, в 2023 году фиксировались "беспрецедентные" температуры и в итоге год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений - с 1850 года, побив предыдущие рекорды 2016 года.

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Глобальная средняя температура составила 14,98°C, на 0,17°C больше, чем в 2016 году.

Также 2023 год оказался на 0,60°C теплее средних температур 1991-2020 годов и на 1,48°C теплее доиндустриальных показателей 1850-1900 годов.

Вероятно, температурные показатели 12-месячного периода, который завершится январем или февралем 2024 года, превысят 1,5°C по сравнению с доиндустриальными показателями.

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Почти половина дней года были более чем на 1,5°C теплее средних показателей 1850-1900 годов, а два дня в ноябре – даже на 2°C теплее.

Все месяцы, начиная с июня, стали рекордно теплыми в истории наблюдений.

Непосредственно в Европе год был вторым самым теплым в истории наблюдений, уступая лишь 2020 году. Средняя температура была на 1,02°C выше средних показателей 1991-2020 годов.

Сентябрь стал самым теплым в истории.

Площадь антарктических морских льдов в феврале 2023 года сократилась до рекордного минимума для соответствующего времени года.

Концентрация в атмосфере диоксида углерода и метана превысила показатели 2022 года и достигла рекордного уровня.

Для Британии и Франции прошедший 2023 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений, а для Ирландии и Нидерландов - самым жарким с начала наблюдений.

Темы: погодамир
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