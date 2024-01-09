ВСУ контролируют Купянское направление, хотя армия РФ пытается найти слабину

Ситуация на Купянском направлении контролируемая, россияне не имеют успеха в продвижении, а защитники находятся в активной обороне.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона

Прямая речь: "Видим, что успехов на купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при лучшей возможности улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. И каких-то успехов нет.

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Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сообщения иностранных СМИ о наступлении на Харьков - намерения врага, мы сами понимаем, это и Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но пока каких-то тревожных "звоночков" для харьковчан нет".

Детали: По его словам, сейчас количество войск на границе и на купеческом направлении не меняется.

Фитьо напомнил, что оккупанты атакуют на этом направлении еще с октября, и их подготовку украинские Силы обороны видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры". В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные сооружения.

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"Сейчас мы видим, что на всей полосе ответственности ОСУВ "Хортица" враг пытается нащупать слабинку в обороне. И акцент смещается. Как, например, с Бахмута может сместиться на Купянск, с Купянска на Бахмут. Все направления для противника важны", - подчеркнул спикер.