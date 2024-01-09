Дану Яровую назначили советницей в Минобороны

Член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, председатель общественной организации "Мечта детей Украины" Богдана Яровая получила должность советника (на общественных началах) заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.

Источник: Минобороны в Facebook, "Суспільне"

Детали: Соответствующий приказ Минобороны издало 9 января.

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Прямая речь Клименкова: "Назначение Богданы Яровой - это шаг к фундаментальным изменениям в системе. Ее опыт и решимость не оставят ни единого шанса для коррупции в закупках".

Детали: Он добавил, что Яровая усилит команду Министерства обороны для еще более эффективного предотвращения коррупции при проведении закупок для ВСУ.

Прямая речь Яровой: "Спасибо Дмитрию Клименкову за доверие и то, что позвал в команду, которая пытается сделать закупки и обеспечение для ВСУ такими, которые будут соответствовать стандартам НАТО".

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Справка: Богдана Яровая (известная также как Дана Яровая) - общественный деятель, волонтер, бывший советник министра обороны Украины (в 2015-2017 годах).

В 2022 году Яровая вместе с волонтером и парамедиком "Тайрой" (Юлией Паевской) основала благотворительный фонд "Украинский Фонд "Мечта", который занимается семьями пленных, погибших и пропавших без вести военных и гражданских.

В 2023 году основала также общественную организацию "Мечта детей Украины".

В марте 2023 Богдана Яровая была избрана в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Что предшествовало:

Минобороны подозревают в хищении средств на закупках продовольствия для Вооруженных сил Украины. 21 января 2023 года издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором говорится о том, что при участии Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупки продуктов для ВСУ.

2 февраля заместителю министра обороны Алексея Резникова Вячеславу Шаповалову избрали меру пресечения - 2 месяца пребывания под стражей.

В августе 2023 года журналисты выяснили, что цена военной экипировки, закупленной Министерством обороны в 2022 году, выросла втрое во время доставки.

6 ноября СБУ сообщила Шаповалову о подозрении в растрате государственных средств на почти 1 млрд гривен за некачественную зимнюю форму для ВСУ.

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