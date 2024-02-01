За попытки, которые могли бы остановить войну в Украине, генсека НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Источник: норвежское издание VG, Суспільне

Детали: Заместитель председателя Либеральной партии Норвегии Абид Раджа выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

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Прямая речь Абида Раджи: "Никто не работал больше для достижения мира и демократии в Европе и мире за прошлый год, чем Йенс Столтенберг. Поэтому вполне естественно, что Либеральная партия предлагает ему получить премию мира в этом году".

Детали: Абид Раджа утверждает, что Столтенберг ездил в Турцию, Великобританию, США и ряд других стран, пытаясь провести переговоры, которые могли бы остановить войну в Украине.

Прямая речь: "За пределами Украины никто не работал для нее больше, чем он, умом, логикой и эмоциями. Он не устает.

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Он неутомимо работает для мира в Украине, он является тем, кто за пределами Украины был и есть важнейшей силой мира.

Я горжусь тем, что я норвежец, когда вижу Столтенберга на мировой арене".