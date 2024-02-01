Враг бил по 10 громадам Сумщины, зафиксировано более 200 взрывов

Помещение здания Ахтырского городского совета, которое разрушили в марте 2022 года россияне, фото: Сумская ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 43 обстрела приграничья Сумской области, под обстрелами были 10 общин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 216 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады.

Реклама:

По Хотинской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов и артиллерии, 18 взрывов.

Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ), 4 взрыва, обстрелы из минометов, 9 взрывов, гранатометов (СПГ), 4 взрыва и обстрел 4 БпЛА (FPV-дроны).

В Краснопольской громаде зафиксировано артиллерийские обстрелы, 16 взрывов, обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва), обстрелы из минометов, 10 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

По Зноб-Новгородской общине россияне осуществили ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета, 10 взрывов и артобстрел, 6 взрывов.

По Юнаковской общине враг бил из артиллерии (САУ), 15 взрывов и минометов, 7 взрывов, также был обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва.

По Миропольской громаде осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксировано минометные обстрелы, 20 взрывов; артобстрелы, 13 взрывов; РСЗО, 10 взрывов и ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета, 5 взрывов.

По Свесской общине был артиллерийский обстрел, 8 взрывов и обстрел из минометов, 1 взрыв.

По Эсманьской общине россияне ударили из артиллерии, 22 взрыва.

На территорию Шалигинской общины враг сбросил 15 мин. Также был артобстрел, 12 взрывов.