Враг бил по 10 громадам Сумщины, зафиксировано более 200 взрывов
В течение прошлого дня россияне совершили 43 обстрела приграничья Сумской области, под обстрелами были 10 общин.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 216 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады.
По Хотинской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов и артиллерии, 18 взрывов.
Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ), 4 взрыва, обстрелы из минометов, 9 взрывов, гранатометов (СПГ), 4 взрыва и обстрел 4 БпЛА (FPV-дроны).
В Краснопольской громаде зафиксировано артиллерийские обстрелы, 16 взрывов, обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва), обстрелы из минометов, 10 взрывов.
По Зноб-Новгородской общине россияне осуществили ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета, 10 взрывов и артобстрел, 6 взрывов.
По Юнаковской общине враг бил из артиллерии (САУ), 15 взрывов и минометов, 7 взрывов, также был обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва.
По Миропольской громаде осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва.
В Середино-Будской громаде зафиксировано минометные обстрелы, 20 взрывов; артобстрелы, 13 взрывов; РСЗО, 10 взрывов и ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета, 5 взрывов.
По Свесской общине был артиллерийский обстрел, 8 взрывов и обстрел из минометов, 1 взрыв.
По Эсманьской общине россияне ударили из артиллерии, 22 взрыва.
На территорию Шалигинской общины враг сбросил 15 мин. Также был артобстрел, 12 взрывов.