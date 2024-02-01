ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы и 16 ББМ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы, 16 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 386 230 (+1000) человек,

танков − 6 322 (+12) ед,

боевых бронированных машин − 11 773 (+16) ед,

артиллерийских систем − 9 228 (+33) ед,

РСЗО − 976 (+2) ед,

средств ПВО − 663 (+0) ед,

самолетов − 332 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 136 (+36) ед,

крылатых ракет − 1 847 (+1) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 12 267 (+36) ед,

специальной техники − 1 462 (+10) ед.

Данные уточняются.