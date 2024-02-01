ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы и 16 ББМ
Четверг, 1 февраля 2024, 08:01
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы, 16 ББМ и 12 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 386 230 (+1000) человек,
- танков − 6 322 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 773 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 9 228 (+33) ед,
- РСЗО − 976 (+2) ед,
- средств ПВО − 663 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 136 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 847 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 267 (+36) ед,
- специальной техники − 1 462 (+10) ед.
Данные уточняются.