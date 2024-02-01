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ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы и 16 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 1 февраля 2024, 08:01
ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы и 16 ББМ
Фото Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы, 16 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 386 230 (+1000) человек,
  • танков − 6 322 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 773 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 9 228 (+33) ед,
  • РСЗО − 976 (+2) ед,
  • средств ПВО − 663 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 136 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 847 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 267 (+36) ед,
  • специальной техники − 1 462 (+10) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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