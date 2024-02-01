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Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве

Ирина БалачукЧетверг, 1 февраля 2024, 10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
Рустем Умеров. Фото из Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год, согласно которой его доход в прошлом году составил более 5,5 миллиона гривен, а его жены − более 1,4 миллиона гривен.

Источник: декларация Умерова на сайте НАПК

Детали: В частности, 5 миллионов гривен Умеров получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, заработная плата министра составила 573 873 гривны. И еще более 9,1 миллиона гривен Умеров задекорировал как "сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc".

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Жена министра задекларировала 1 442 572 гривны зарплаты.

Также Умеров задекларировал $18,2 тысячи неакцептированных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличными, на банковских счетах министр держит 1,8 тысячи долларов и 3,7 миллиона гривен. А его жена имеет 1100 долларов наличными и 8 572 долларов на банковских счетах.

Он является владельцем 100% корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си" (корпоративные права переданы в управление).

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Также Умеров владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" (стоимость 39,24 миллиона гривен) и в частной компании с ограниченной ответственностью "Астем текнолоджиз" (стоимость 26,68 миллиона гривен).

Имеет министр и акции в компании Petcube на чуть менее чем 7 тысяч гривен.

Согласно декларации, Умеров арендует две квартиры в Киеве (80,6 кв. м и 128,8 кв.м), зарегистрирован в квартире в Киеве (95 кв. м), его мать владеет домом во временно оккупированном Бахчисарае в Крыму (196,7 кв. м), а жена арендует квартиру в США (137,4 кв. м).

Также указано, что Умеров пользуется автомобилем Ford Explorer 2016 года выпуска.

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Темы: Умеров Рустемдекларации
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