Россияне ракетами повредили объект инфраструктуры и энергосеть на Николаевщине

Российские военные 31 января четыре раза атаковали баллистикой Николаевскую область, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "31 января враг четыре раза атаковал область баллистикой. Применял, вероятно, ракеты "Искандер-М" и С-300. Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения".

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Детали: По словам Кима, в результате атаки без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются.