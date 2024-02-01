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Россияне ракетами повредили объект инфраструктуры и энергосеть на Николаевщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 10:28
Россияне ракетами повредили объект инфраструктуры и энергосеть на Николаевщине
ВЗРЫВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ СОЦСЕТЯХ КМДА

Российские военные 31 января четыре раза атаковали баллистикой Николаевскую область, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким 

Прямая речь: "31 января враг четыре раза атаковал область баллистикой. Применял, вероятно, ракеты "Искандер-М" и С-300. Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения".

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Детали: По словам Кима, в результате атаки без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются.

Темы: Николаевская областьракетный ударэнергетикаэлектроэнергия
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