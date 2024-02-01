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Разведка Британии узнала, как Россия планирует использовать остатки группы "Вагнера"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 12:19
Разведка Британии узнала, как Россия планирует использовать остатки группы Вагнера
Наемник группы "Вагнер", фото РИА Новости

Три штурмовых отряда "Вагнера" вошли в добровольческое формирование Российской гвардии, их могут бросить в Украину и в Африку.

Источник: обзор разведки Министерства обороны Великобритании за 1 февраля, "Европейская правда"

Детали: Разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе наемников группы "Вагнер", которая воевала в Украине, а летом 2023 года попыталась совершить мятеж и пойти на Москву в России.

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По данным британской разведки, Росгвардия привлекла 15-й, 16-й и 17-й штурмовые отряды "Вагнера" в свое первое добровольческое формирование.

25 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии создать собственное добровольческое формирование.

В разведке предполагают, что новые добровольческие отряды Росгвардии будут развернуты в Украине и Африке.

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Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные для службы в Африке.

"Включение бывших штурмовых отрядов "Вагнера" в состав Добровольческого корпуса Росгвардии с высокой вероятностью указывает на то, что "Вагнер" был успешно подчинен Росгвардии, что усиливает контроль российского государства над группировкой Вагнера", – говорится в обзоре.

Этому предшествовало: В предыдущем обзоре британская разведка указывала, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.

25 января Институт изучения войны (ISW) отметил, что Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. Вероятно, это происходит из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в армию.

Темы: ВагнерРосcиявойнаразведка
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