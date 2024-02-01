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Насчитал 20 млн грн жене: на Киевщине разоблачили бухгалтера воинской части

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 12:31
Насчитал 20 млн грн жене: на Киевщине разоблачили бухгалтера воинской части
фот прокуратуры

Главный бухгалтер воинской части в Киевской области перебросил на счет своей жены 20 млн грн, пытаясь "замести следы" образовавшейся из-за его халатности задолженности.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Дословно ГБР: "Работники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Киевской области. 

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Он пытался "замести следы" своего халатного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене - старшему солдату этой части".

Детали: ГБР отмечает, что эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его халатности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. 

Дословно: "Однако он снова "не справился с заданием", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены. Сейчас все деньги возвращены воинской части".

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Больше деталей: ГБР сообщило ему о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, если это причинило существенный вред). Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Темы: ГБРТЦКденьгипрокуратура
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