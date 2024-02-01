Насчитал 20 млн грн жене: на Киевщине разоблачили бухгалтера воинской части

Главный бухгалтер воинской части в Киевской области перебросил на счет своей жены 20 млн грн, пытаясь "замести следы" образовавшейся из-за его халатности задолженности.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Дословно ГБР: "Работники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Киевской области.

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Он пытался "замести следы" своего халатного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене - старшему солдату этой части".

Детали: ГБР отмечает, что эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его халатности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц.

Дословно: "Однако он снова "не справился с заданием", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены. Сейчас все деньги возвращены воинской части".

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Больше деталей: ГБР сообщило ему о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, если это причинило существенный вред). Ему грозит 10 лет лишения свободы.