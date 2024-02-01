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ВСП остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, сбившего нацгвардейца

Алена МазуренкоЧетверг, 1 февраля 2024, 12:48
ВСП остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, сбившего нацгвардейца
АЛЕКСЕЙ ТАНДЫР. ФОТО ИЗ FACEBOOK МАКАРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января остановила рассмотрение дела против судьи Алексея Тандыра, который насмерть сбил на блокпосту в Киеве нацгвардейца.

Источник: трансляция заседания, "Громадське", Киевская городская прокуратура

Детали: Член ВСП Виталий Салихов предложил остановить рассмотрение дисциплинарной жалобы из-за того, что не успевает составить заключение по делу.

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В частности, он запрашивал информацию у прокуратуры, но долго ее не получал. Кроме того, Салихов заявил, что на следующей неделе уходит в отпуск.

Закон предусматривает, что на составление приговора есть 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение надо передать на рассмотрение до 10 февраля.

31 января Салихову поступили документы из прокуратуры и заявление от Тандыра о желании присоединиться к рассмотрению жалобы, но член ВСП заявил, что все равно пока не может составить заключение, ведь содержание полученных материалов ему неизвестно.

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Член ВСП заявил, что приостановление рассмотрения поможет "сделать все условия, чтобы объективно разобраться с дисциплинарной жалобой, а не для того, чтобы отстранить от ответственности" судью Тандыра.

Трое из пяти членов палаты поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела. Решение приняли на период, необходимый для получения запрашиваемой информации.

Обновлено: Позже столичная прокуратура сообщила, что предоставила все материалы, которые запрашивал член ВСП по дисциплинарному делу в отношении судьи Тандыра: "Заявление члена Второй дисциплинарной палаты ВСП Виталия Салихова о том, что "прокуратура длительное время не предоставляла ни одного документа" является не корректным".

В прокуратуре отметили, что письмо от Салихова поступило в прокуратуру 17 января 2024 года: "В письме он просил предоставить копию обвинительного акта в отношении Тандыра и письменное разрешение на разглашение данных досудебного расследования".

25 января прокуратура направила Салихову все запрашиваемые материалы: заверенные копии обвинительного акта, копию реестра материалов расследования и разрешение на разглашение сведений досудебного расследования.

В прокуратуре также отметили, что жалоба в отношении Тандыра поступила в ВСП еще 7 июня 2023 года, а дело по этой жалобе открыли 10 января 2024 года. По состоянию на 1 февраля 2024 года дополнительных запросов от Высшего совета правосудия не поступало.

Предыстория:

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

Темы: судДТПВСП
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