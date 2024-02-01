ВСП остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, сбившего нацгвардейца

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января остановила рассмотрение дела против судьи Алексея Тандыра, который насмерть сбил на блокпосту в Киеве нацгвардейца.

Источник: трансляция заседания, "Громадське", Киевская городская прокуратура

Детали: Член ВСП Виталий Салихов предложил остановить рассмотрение дисциплинарной жалобы из-за того, что не успевает составить заключение по делу.

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В частности, он запрашивал информацию у прокуратуры, но долго ее не получал. Кроме того, Салихов заявил, что на следующей неделе уходит в отпуск.

Закон предусматривает, что на составление приговора есть 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение надо передать на рассмотрение до 10 февраля.

31 января Салихову поступили документы из прокуратуры и заявление от Тандыра о желании присоединиться к рассмотрению жалобы, но член ВСП заявил, что все равно пока не может составить заключение, ведь содержание полученных материалов ему неизвестно.

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Член ВСП заявил, что приостановление рассмотрения поможет "сделать все условия, чтобы объективно разобраться с дисциплинарной жалобой, а не для того, чтобы отстранить от ответственности" судью Тандыра.

Трое из пяти членов палаты поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела. Решение приняли на период, необходимый для получения запрашиваемой информации.

Обновлено: Позже столичная прокуратура сообщила, что предоставила все материалы, которые запрашивал член ВСП по дисциплинарному делу в отношении судьи Тандыра: "Заявление члена Второй дисциплинарной палаты ВСП Виталия Салихова о том, что "прокуратура длительное время не предоставляла ни одного документа" является не корректным".

В прокуратуре отметили, что письмо от Салихова поступило в прокуратуру 17 января 2024 года: "В письме он просил предоставить копию обвинительного акта в отношении Тандыра и письменное разрешение на разглашение данных досудебного расследования".

25 января прокуратура направила Салихову все запрашиваемые материалы: заверенные копии обвинительного акта, копию реестра материалов расследования и разрешение на разглашение сведений досудебного расследования.

В прокуратуре также отметили, что жалоба в отношении Тандыра поступила в ВСП еще 7 июня 2023 года, а дело по этой жалобе открыли 10 января 2024 года. По состоянию на 1 февраля 2024 года дополнительных запросов от Высшего совета правосудия не поступало.

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