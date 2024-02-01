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В Украине ожидаются дожди, днем до +10

Ирина БалачукЧетверг, 1 февраля 2024, 13:35
В Украине ожидаются дожди, днем до +10
Фото pixabay.com

2 февраля ночью в Украине, кроме юга, днем на Закарпатье и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге страны до плюс 6°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Киеве в пятницу ночью +1°...-1°, днем +3°...+5°, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. 

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Погода 2 февраля 
Скриншот с meteo.gov.ua

В субботу в Украине мокрый снег и дождь (ночью на юге и востоке без осадков); температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 3 февраля ночью 0°...-2°, мокрый снег, днем +4°...+6°, дождь, ветер юго-восточный 7-12 м/с. 

 
Погода 3 февраля 
Скриншот с meteo.gov.ua

В воскресенье в большинстве областей небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя; температура ночью 1-6° тепла, на востоке страны местами 0-2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге до 12°, в северных и восточных областях 1-6° тепла.  

ВИДЕО ДНЯ

В столице 4 февраля ночью +6°...+4°, днем +4°...+6°, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 7-12 м/с. 

 
Погода 4 февраля 
Скриншот с meteo.gov.ua

В Карпатах в ближайшие дни временами снег, температура ночью и днем 1-7° мороза (днем 4 февраля около 0°).

Темы: погода
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