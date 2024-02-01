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На Буковине будут судить 17-летнего псевдоминера

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 18:43
На Буковине будут судить 17-летнего псевдоминера
Фото - Киберполиция

На Буковине будут судить псевдоминер, который поощрял других к рассылке фейковых сообщений о заминировании.

Источник: Киберполиция

Детали: Киберполиция Черновицкой области разоблачила 17-летнего псевдоминира, который направил ложное сообщение о заминировании одной из Киевских школ.

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Дословно: В заведение немедленно прибыли полицейские взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Как потом установили киберполицейские, "шутник" был активным участником анонимных сообществ в мессенджерах, участники которых призывали друг друга к фейковым заменам учебных заведений и государственных учреждений.

Детали: Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Темы: Черновицкая областькибербезопасностьполицияминирование
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