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На фронте в сутки 58 столкновений, враг пытается штурмовать на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 19:58
На фронте в сутки 58 столкновений, враг пытается штурмовать на Авдеевском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 февраля

Детали: Также оккупанты нанесли 66 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбита атака недалеко от Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака недалеко от Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районе Авдеевки и еще 5 - возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногревки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника возле Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Дословно: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота РФ".

Темы: ГенштабВооруженные силыбоевые действияАвдеевка
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