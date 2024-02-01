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Фон дер Ляйен обсудила с Байденом решение ЕС о €50 млрд для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 21:04
Фон дер Ляйен обсудила с Байденом решение ЕС о €50 млрд для Украины
Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, фото: Getty Images

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после одобрения лидерами ЕС макрофинансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети X, передает "Европейская правда"

Детали: По словам президента Еврокомиссии, во время "замечательного телефонного разговора", которому предшествовало решение о 50 миллиардах евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".

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"Будем совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подытожила она.

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Что предшествовало:

  • Лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
  • В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Больше читайте в статье: Без уступок Орбану и с требованиями для Киева. Как ЕС одобрил 50 млрд евро помощи Украине

Темы: БайденЕСпомощь Украине
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