Фон дер Ляйен обсудила с Байденом решение ЕС о €50 млрд для Украины
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после одобрения лидерами ЕС макрофинансовой помощи Украине в размере €50 млрд.
Источник: фон дер Ляйен в соцсети X, передает "Европейская правда"
Детали: По словам президента Еврокомиссии, во время "замечательного телефонного разговора", которому предшествовало решение о 50 миллиардах евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".
"Будем совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подытожила она.
Good phone call with @POTUS after Europe agreed on 50 billion euros in financial aid for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024
We agreed that Ukraine needs to continue receiving broad support from its partners.
We will jointly stand at Ukraine's side as long as it takes.
Что предшествовало:
- Лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
- В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.
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