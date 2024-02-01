Глава Генштаба Румынии заявил, что Путин не остановится и призвал подготовиться к войне с РФ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад считает, что румынское население, как и все жители Европы, должны готовиться к возможному распространению российской агрессии, поскольку Путин прибегнет к эскалации в случае победы в Украине.

Источник: Георгица Влад в интервью румынской службе "Радио Свобода" 1 февраля, передает "Европейская правда"

Детали: Влад отметил, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", - добавил он.

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Глава румынского Генштаба подчеркнул, что в случае победы в Украине РФ не остановится и, скорее всего, нападет на Молдову и вызовет эскалацию на Западных Балканах.

"Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", – отметил Влад.

Румынский топ-военный призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить население – в частности, возможно, путем введения добровольной военной службы для всего населения.

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В Румынии Влад призвал правовые реформы, чтобы дать стране возможность защищаться от российских беспилотников. По его словам, по крайней мере, один беспилотник РФ румынской стороне не удалось сбить, поскольку законодательство этого не позволяет.

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