В Украине зафиксировали российские ударные БПЛА: летят с юга
Четверг, 1 февраля 2024, 22:47
Российские войска вечером 1 февраля запустили ударные беспилотники с юга.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "БПЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину".
Реклама:
Детали: Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.
В 22:58 сообщили, что БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. В Кировоградской области обьявили тревогу.
В 00.09 военные обновили направления движения беспилотников:
ВИДЕО ДНЯ
- БпЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
- БпЛА с Николаевщины в Кировоградскую область (курс северный);
- БпЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).