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В Украине зафиксировали российские ударные БПЛА: летят с юга

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 22:47
В Украине зафиксировали российские ударные БПЛА: летят с юга
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 1 февраля запустили ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "БПЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину".

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Детали: Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.

В 22:58 сообщили, что БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. В Кировоградской области обьявили тревогу.

В 00.09 военные обновили направления движения беспилотников:

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  • БпЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
  • БпЛА с Николаевщины в Кировоградскую область (курс северный);
  • БпЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).

Темы: беспилотникивоздушная тревогавойна
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