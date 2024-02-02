США заявили о трех инцидентах: с БПЛА, морским беспилотником и ракетами хуситов

1 февраля Центральное командование США отчиталось о трех инцидентах с в Красном море и Аденском заливе.

Источник: Центральное командование США в X

Детали: Около 5:00 утра по местному времени силы Центрального командования США сбили один БПЛА над Аденским заливом. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Реклама:

Позже в тот же день, примерно в 10:30 утра, военные США нанесли удары и уничтожили ударный надводный беспилотник хуситов в Красном море. Его ликвидация спровоцировала значительные вторичные взрывы.

Беспилотник направлялся к международному судоходному пути и представлял угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

В 12:45 две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из районов, контролируемых хуситами в Йемене, вероятно, в сторону грузового судна Бермудских островов под флагом Либерии в Красном море. Ракеты упали в воду, не задев корабль. Пострадавших и повреждений нет.