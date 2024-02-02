Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне давят на работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают – ЦНС

Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 05:53
Россияне давят на работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают – ЦНС
ЗАЕС, фото: Wikipedia

Россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, которые отказались сотрудничать с врагом, но не оставили Энергодар.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей России. 

Реклама:

Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей.

В то же время российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности. Сейчас станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках оккупантов.

Дословно ЦНС: "Отметим, что освобождение станции является делом времени, как и деоккупация Энергодара, поэтому каждый причастный к захвату ЗАЭС и давлению на ее рабочих понесет ответственность. При этом, стоит акцентировать, что россияне при отступлении не забирают своих приспешников, ведь их жизнь никто не ценит. "

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьЗАЭСоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Запорожская область
Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву
Россияне ударили по Гуляйполю: разрушены дома, ранен житель
Россияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
Последние новости
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
Все новости...
Реклама: