Россияне давят на работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают – ЦНС

Россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, которые отказались сотрудничать с врагом, но не оставили Энергодар.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей России.

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Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей.

В то же время российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности. Сейчас станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках оккупантов.

Дословно ЦНС: "Отметим, что освобождение станции является делом времени, как и деоккупация Энергодара, поэтому каждый причастный к захвату ЗАЭС и давлению на ее рабочих понесет ответственность. При этом, стоит акцентировать, что россияне при отступлении не забирают своих приспешников, ведь их жизнь никто не ценит. "