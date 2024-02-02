США требуют у Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО
Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить свои отношения с Вашингтоном, если не примет меры.
Источник: Reuters
Детали: Председатель комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он "глубоко обеспокоен" направлением деятельности нынешнего правительства Венгрии.
Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО.
Прямая речь Кардина: "Партнеры не делают этого. И я сомневаюсь, являются ли они надежным союзником для нашей программы безвиза".
Программа безвизового режима позволяет гражданам 41 страны путешествовать в Соединенные Штаты на срок до 90 дней без визы.
А сенаторы демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые являются сопредседателями Группы наблюдателей от НАТО в Сенате, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс: "Бездействие Венгрии рискует безвозвратно испортить ее отношения с Соединенными Штатами и НАТО".
Предыстория:
- Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее членство задержали Турция и Венгрия, оставив страну в подвешенном состоянии и разочаровав союзников по НАТО, которые считают Швецию важным игроком в обеспечении безопасности в Балтийском регионе.
- Сейчас Венгрия является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.
- Венгерский парламент может собраться в понедельник, 5 февраля, на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможным голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.