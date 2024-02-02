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США требуют у Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО

Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 06:34
США требуют у Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО
иллюстративное фото Getty images

Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить свои отношения с Вашингтоном, если не примет меры.

Источник: Reuters

Детали: Председатель комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он "глубоко обеспокоен" направлением деятельности нынешнего правительства Венгрии. 

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Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО.

Прямая речь Кардина: "Партнеры не делают этого. И я сомневаюсь, являются ли они надежным союзником для нашей программы безвиза".

Программа безвизового режима позволяет гражданам 41 страны путешествовать в Соединенные Штаты на срок до 90 дней без визы.

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А сенаторы демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые являются сопредседателями Группы наблюдателей от НАТО в Сенате, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс: "Бездействие Венгрии рискует безвозвратно испортить ее отношения с Соединенными Штатами и НАТО".

Предыстория: 

  • Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее членство задержали Турция и Венгрия, оставив страну в подвешенном состоянии и разочаровав союзников по НАТО, которые считают Швецию важным игроком в обеспечении безопасности в Балтийском регионе.
  • Сейчас Венгрия является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.
  • Венгерский парламент может собраться в понедельник, 5 февраля, на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможным голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.

Темы: ВенгрияШвецияНАТОСША
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