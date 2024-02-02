США требуют у Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО

Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить свои отношения с Вашингтоном, если не примет меры.

Источник: Reuters

Детали: Председатель комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он "глубоко обеспокоен" направлением деятельности нынешнего правительства Венгрии.

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Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО.

Прямая речь Кардина: "Партнеры не делают этого. И я сомневаюсь, являются ли они надежным союзником для нашей программы безвиза".

Программа безвизового режима позволяет гражданам 41 страны путешествовать в Соединенные Штаты на срок до 90 дней без визы.

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А сенаторы демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые являются сопредседателями Группы наблюдателей от НАТО в Сенате, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс: "Бездействие Венгрии рискует безвозвратно испортить ее отношения с Соединенными Штатами и НАТО".

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