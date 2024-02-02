Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки было 63 боестолкновения − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 2 февраля 2024, 07:50
Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки было 63 боестолкновения − Генштаб
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты атаковали по всей линии фронта, активнее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях, нанесли 2 ракетных и 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего за сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожено".

Реклама:

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили 5 атак врага у Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Клищеевки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 14 безуспешных штурмовых действий.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средствах и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Также за прошедшие сутки силы ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожили ракетный катер 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Оккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино: убили женщину, еще двоих ранили
Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло
Последние новости
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
Все новости...
Реклама: