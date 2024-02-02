Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки было 63 боестолкновения − Генштаб

Российские оккупанты атаковали по всей линии фронта, активнее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях, нанесли 2 ракетных и 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего за сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожено".

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Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили 5 атак врага у Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Клищеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 14 безуспешных штурмовых действий.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средствах и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Также за прошедшие сутки силы ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожили ракетный катер 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.