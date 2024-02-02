ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов, 46 артсистем и ракетный катер
Пятница, 2 февраля 2024, 08:14
Силы обороны продолжают наносить потери России в освободительной войне против агрессора − только за минувшие сутки ликвидировали более 800 вражеских солдат, 46 артиллерийских систем, 19 ББМ и ракетный катер.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 387 060 (+830) человек,
- танков − 6 331 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 11 792 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 9 274 (+46) ед,
- РСЗО − 978 (+2) ед,
- средств ПВО − 663 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 146 (+5) ед,
- крылатых ракет − 1 847 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+1) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 316 (+49) ед,
- специальной техники − 1 470 (+8) ед.
Данные уточняются.