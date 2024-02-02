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ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов, 46 артсистем и ракетный катер

Ирина БалачукПятница, 2 февраля 2024, 08:14
ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов, 46 артсистем и ракетный катер
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери России в освободительной войне против агрессора − только за минувшие сутки ликвидировали более 800 вражеских солдат, 46 артиллерийских систем, 19 ББМ и ракетный катер.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 387 060 (+830) человек,
  • танков − 6 331 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 792 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 9 274 (+46) ед,
  • РСЗО − 978 (+2) ед,
  • средств ПВО − 663 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 146 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 1 847 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+1) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 316 (+49) ед,
  • специальной техники − 1 470 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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