Один из лидеров "Шахтера" продолжил контракт с клубом: крупнейшая сумма отступных в истории Украины

21-летний полузащитник Георгий Судаков продлил контракт с "Шахтером" с самой большой суммой отступных в истории Украины.

Источник: официальный сайт донецкого клуба, "Суспільне. Спорт"

Детали: Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных в контракте Судакова составляет более 100 миллионов евро. Это самая большая клаусула в истории украинского футбола, отмечает "Суспільне. Спорт".

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Судаков стал постоянным игроком основного состава "Шахтера" в сезоне 2022/23, в течение которого суммарно сыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. В апреле 2023 года Георгий подписал с дончанами новый контракт до июня 2028-го.

В нынешнем сезоне полузащитник "горняков" сыграл 18 матчей (15 в старте) и отметился тремя голами и одной результативной передачей. Кроме этого Судаков провел пять поединков за сборную Украины в отборе на Евро-2024.

Что предшествовало: В декабре 2023 года итальянский "Наполи" предлагал "Шахтеру" примерно 40 миллионов евро за трансфер Судакова, но "горняки" отклонили это предложение.