Журналист телеканала ZDF снял репортаж в духе пропаганды РФ о "восстановлении" Мариуполя в оккупации

Журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж о Мариуполе под оккупацией РФ в духе пропагандистов Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий репортаж телеканала ZDF

Детали: В своем репортаже журналист выражает впечатление, что большинство жителей города, который находится под оккупацией РФ почти два года, настроены пророссийски. Он также рассказывает, что город отстраивается, не подчеркивая того, что его разрушили оккупанты.

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"Мариуполь - это не город-призрак, я хотел бы это четко прояснить", - сказал Керпер.

В репортаже также говорится о том, что до оккупации РФ в разбомбленном театре было запрещено играть на русском языке, но "теперь ситуация изменилась".

По его словам, "город функционирует, работают магазины и рестораны". Кроме того, добавил журналист ZDF, "есть отопление, горячая вода и интернет".

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"Сопротивление? Я ничего такого не вижу", – заявил Керпер, одновременно сообщая, что в Мариуполе расселяются россияне.

Журналист также рассказал, что "городу нужны люди" для того, чтобы там "снова заработала экономика".

В то же время телеканал ZDF в материале о репортаже отметил, что Керпер "выбрал неоднозначную фразу "город функционирует", заверив, что "выделение только этой цитаты дает лишь сокращенное представление о впечатлении" репортера.

"Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления с помощью значительных финансовых ресурсов", – говорится в материале.

ZDF также утверждает, что в своем репортаже из Украины он "не оставил никаких сомнений" в том, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев под постом медиаэксперта Дианы Дуцик в Facebook заявил, что разделяет возмущение сюжетом ZDF, и добавил, что сюжет вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в частности у коллег Керпера с телеканала.

"Это катастрофа", – сказал один из них по поводу репортажа. Посольство сразу обратилось в редакцию с письмом о недопустимости подобных сюжетов, на что мы уже получили ответ с признанием ошибки и заверением в уважении к территориальной целостности Украины. Будем работать и в дальнейшем с редакциями, чтобы в будущем такие случаи не повторялись", – отметил Макеев.

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