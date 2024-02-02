В России хотят повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство
Российские депутаты предложили повысить до 50 лет возраст призыва для иностранцев, получивших российское гражданство, хотя верхний предел призывного возраста в РФ составляет 30 лет.
Источник: "Настоящее время" со ссылкой на сайт нижней палаты парламента РФ
Детали: В Госдуму внесли поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие повышение призывного возраста до 50 лет для иностранцев.
Решение объясняют тем, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от воинского учета или получают его после достижения предельного призывного возраста.
Законопроект инициировали депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР.
Позже в Госдуме сообщили, что "вопрос не проработан" и авторам будет предложено отозвать документ.
Справочно: С 1 января верхний предел призывного возраста в России составляет 30 лет.
Что предшествовало:
- 4 января российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей.