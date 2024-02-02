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В России хотят повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 февраля 2024, 12:25
В России хотят повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Российские депутаты предложили повысить до 50 лет возраст призыва для иностранцев, получивших российское гражданство, хотя верхний предел призывного возраста в РФ составляет 30 лет.

Источник: "Настоящее время" со ссылкой на сайт нижней палаты парламента РФ

Детали: В Госдуму внесли поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие повышение призывного возраста до 50 лет для иностранцев.

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Решение объясняют тем, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от воинского учета или получают его после достижения предельного призывного возраста. 

Законопроект инициировали депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР.

Позже в Госдуме сообщили, что "вопрос не проработан" и авторам будет предложено отозвать документ. 

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Справочно: С 1 января верхний предел призывного возраста в России составляет 30 лет.

Что предшествовало:

  • 4 января российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей.

Темы: Росcиягражданствоармиязаконодательство
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