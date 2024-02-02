Глава МИД Канады приехала в Украину и заявила о непоколебимости поддержки
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 2 февраля прибыла в Украину с неанонсированным визитом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Детали: Мелани Жоли встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024
Canada is a close friend and ally who provides long-term support.
We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday
Во время совместной пресс-конференции с Кулебой Жоли заявила, что поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой.
По ее словам, Оттава сейчас оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.
Глава МИД также напомнила, что в рамках операции Unifier с 2014 года вооруженные силы Канады подготовили более 40 тысяч украинских военных.
Кроме того, Жоли указала, что также стороны завершают процесс ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между странами.
Прямая речь Жоли: "По мере того, как мы достигаем двухлетней отметки с начала полномасштабного вторжения РФ, наша поддержка независимого будущего Украины остается непоколебимой. И сторонники Украины должны придерживаться этого курса. Мы не можем позволить себе потерять уверенность или колебаться".
Предыстория:
- В конце января Мелани Жоли посетила Польшу, где обсудили помощь Украине.
- Украина и Канада 29 января провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
- В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.
- Также Канада объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.