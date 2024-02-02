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Глава МИД Канады приехала в Украину и заявила о непоколебимости поддержки 

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 13:18
Глава МИД Канады приехала в Украину и заявила о непоколебимости поддержки 
Mélanie Joly, Facebook

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 2 февраля прибыла в Украину с неанонсированным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Мелани Жоли встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Во время совместной пресс-конференции с Кулебой Жоли заявила, что поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой.

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По ее словам, Оттава сейчас оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

Глава МИД также напомнила, что в рамках операции Unifier с 2014 года вооруженные силы Канады подготовили более 40 тысяч украинских военных.

Кроме того, Жоли указала, что также стороны завершают процесс ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между странами.

Прямая речь Жоли: "По мере того, как мы достигаем двухлетней отметки с начала полномасштабного вторжения РФ, наша поддержка независимого будущего Украины остается непоколебимой. И сторонники Украины должны придерживаться этого курса. Мы не можем позволить себе потерять уверенность или колебаться".

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Темы: Канадамеждународные отношенияКулеба Дмитрий
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