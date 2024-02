Глава МИД Канады приехала в Украину и заявила о непоколебимости поддержки 

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 2 февраля прибыла в Украину с неанонсированным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Мелани Жоли встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!



Canada is a close friend and ally who provides long-term support.



We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday