В ближайшие дни будет дождливо по всей Украине

В ближайшие несколько дней по всей территории Украины ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, лишь ближайшей ночью на юге и востоке страны без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 3 февраля по всей стране небольшие дожди, на востоке − дождь со снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в субботу ночью небольшой мокрый снег, днем − без осадков, в течение суток 0°...+2°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода 3 февраля Скриншот с meteo.gov.ua

4 февраля по всей стране дожди, на севере, в центре и на юге небольшой дождь, на востоке − дождь со снегом. Ночью 0-5° тепла, днем 1-7° тепла, на юге страны до плюс 11°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, +5°...+3°C, днем местами небольшой дождь, +3°...+5°C, ветер западный 5-10 м/с.

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Погода 4 февраля Скриншот с meteo.gov.ua

5 февраля на юге страны дождь, на остальной территории дождь с мокрым снегом, ночью 0-5° тепла, днем 1-7° тепла, на юге страны до плюс 11°.

В столице в понедельник в течение суток дождь и мокрый снег, +3°...+5°C, ветер северо-западный 3-8 м/с.

Погода 5 февраля Скриншот с meteo.gov.ua

В Карпатах в ближайшие дни снег и мокрый снег; температура ночью 3-6° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла.