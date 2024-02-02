Лиев объявил, что пойдет на публичный полиграф, чтобы доказать невиновность

Экс-руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что 5 февраля публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

Источник: сообщение Лиева

Детали: Лиев рассказал, что в течение двух дней пытался дать комментарии различным каналам и людям, которые его публично обвиняют. Однако они вроде бы отказались.

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Прямая речь: "Правда швондерам не интересна и никогда не была нужна.

Однако, я все равно решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился во Всеукраинскую ассоциацию полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность о проведении психофизиологического исследования их специалистами.

Я приглашаю всех представителей медиа, которым еще интересна правда, присоединиться.

ВИДЕО ДНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ФЕВРАЛЯ, В 17:00.

Место проведения сообщу отдельно - при подтверждении аккредитации представителей СМИ.

В вашем присутствии я отвечу на все вопросы, которые лежат в фабуле подозрения, врученного мне 27 января при незаконном задержании".

Предыстория: