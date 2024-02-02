Лиев объявил, что пойдет на публичный полиграф, чтобы доказать невиновность
Экс-руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что 5 февраля публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою невиновность.
Источник: сообщение Лиева
Детали: Лиев рассказал, что в течение двух дней пытался дать комментарии различным каналам и людям, которые его публично обвиняют. Однако они вроде бы отказались.
Прямая речь: "Правда швондерам не интересна и никогда не была нужна.
Однако, я все равно решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился во Всеукраинскую ассоциацию полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность о проведении психофизиологического исследования их специалистами.
Я приглашаю всех представителей медиа, которым еще интересна правда, присоединиться.
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ФЕВРАЛЯ, В 17:00.
Место проведения сообщу отдельно - при подтверждении аккредитации представителей СМИ.
В вашем присутствии я отвечу на все вопросы, которые лежат в фабуле подозрения, врученного мне 27 января при незаконном задержании".
Предыстория:
- 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
- 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
- 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
- Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
- Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
- Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.