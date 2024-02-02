РФ сократила атаки "Ланцетами" из-за падения производства в результате взрыва на заводе - Forbes

Издание Forbes посчитало использование россиянами дронов-камикадзе "Ланцет" в 2023 году и пришло к выводу о падении их производства, что может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде Подмосковья 9 августа прошлого года.

Источник: Forbes

Детали: По данным издания, россияне в августе применили 126 "Ланцетов", а уже в декабре прошлого года количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.

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"Вместо того, чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group - компания РФ, специализирующаяся на разработке БПЛА - ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", - отмечает издание.

Издание указывает, что "Ланцет" состоит из импортных компонентов, включая двигатель и бортовую электронику. Единственные элементы, которые изготавливают россияне самостоятельно, это планеры, блок питания и камеры.

Указывается, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать именно поставки камер для дронов-камикадзе.

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Справка: "Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует на фронте против украинской бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании ZALA AERO.

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