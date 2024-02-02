РФ сократила атаки "Ланцетами" из-за падения производства в результате взрыва на заводе - Forbes
Издание Forbes посчитало использование россиянами дронов-камикадзе "Ланцет" в 2023 году и пришло к выводу о падении их производства, что может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде Подмосковья 9 августа прошлого года.
Источник: Forbes
Детали: По данным издания, россияне в августе применили 126 "Ланцетов", а уже в декабре прошлого года количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.
"Вместо того, чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group - компания РФ, специализирующаяся на разработке БПЛА - ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", - отмечает издание.
Издание указывает, что "Ланцет" состоит из импортных компонентов, включая двигатель и бортовую электронику. Единственные элементы, которые изготавливают россияне самостоятельно, это планеры, блок питания и камеры.
Указывается, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать именно поставки камер для дронов-камикадзе.
Справка: "Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует на фронте против украинской бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании ZALA AERO.
Предыстория:
- 9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
- Местные власти заявили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода.
- Однако директор компании Сергей Чанкаев опровергал эту информацию, заявив, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.
- Также российское издание "Агентство" писало, что "Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.